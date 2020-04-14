Экое позорище: монахи Лавры просят денег у украинцев

Монахи Лавры просят денег (иллюстративное фото: wikipedia.org)

Священнослужители Киево-Печерской лавры обратились к украинцам за финансовой помощью

Монахи Киево-Печерской лавры, которая находится в собственности Московского патриархата, просят денег у украинцев. За финансовой помощью церковники обратились после того, как в монастыре произошел второй случай смерти священника от коронавируса.

Взамен на пожертвования представители Лавры обещают жителям Украины молиться за них.

"Все вы знаете, что на сегодняшний день больше всего случаев [заражения коронавирусом] зафиксировано в Киеве, а Лавра является неотъемлемой частью столицы и расположена в самом ее центре, поэтому также подвержена этим угрозам. Поэтому просим всех неравнодушных людей оказать посильную финансовую помощь", - говорится в сообщении на сайте монастыря.



При этом священнослужители обращают внимание украинцев на то, что "платежи по реквизитам через мобильные приложения проходят иногда не с первого раза".



"Пусть Господь благословит и укрепит всех нас, а молитвами преподобных отцов Печерских избавит нашу страну от этого губительного поветрия!" - добавили церковники.

Отметим, что пользователи сети негативно отреагировали на такое обращение представителей УПЦ МП.

"Слова "лавра" и "лавка" являются однокоренными, если посмотреть на Киево-Печерскую Лавру, где площадь торговых помещений больше площади храмов и пещер, где несколько раз в год проводятся ярмарки, которые превращают монастырь в базар", - написал один юзер.

"Вот прекрасный ведь шанс епископату явить миру свое христианство. Ну откажитесь вы от поборов на время всеобщего смятения! Нет же, не упустят. Лишь единицы отказались", - отметил второй.

"Складывается впечатление, что гибельнее места, чем Лавра, в Киеве не найти", - высказался третий.

Интересно, что высказался об обращении церковников Лавры даже известный диакон Российской православной церкви (которой подчиняется УПЦ МП) Андрей Кураев.

"Экое позорище... Пусть Паша-мерседес продаст свою виллу или свои машинки. А уж сколько там "окормляется" богатеньких олигархов и депутатов! Нет, надо еще и у безработных (а это сегодня плюс-минус все) денежку попросить. И как же извратилось сознание этих лжемонахов, что вместо того, чтобы предлагать свою помощь из своих немалых кубышек, они в дни беды просят у людей!" - написал он в своем блоге.

Напомним, что в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре за последнюю неделю от COVID-19 умерли архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум. На сегодняшний день в монастыре прекращены все общественные богослужения.