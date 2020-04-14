Яке позорисько: ченці Лаври просять грошей в українців

Ченці Лаври просять грошей (ілюстративне фото: wikipedia.org)

Священнослужителі Києво-Печерської лаври звернулися до українців за фінансовою допомогою

Ченці Києво-Печерської лаври, яка знаходиться у власності Московського патріархату, просять грошей в українців. За фінансовою допомогою церковники звернулися після того, як в монастирі стався другий випадок смерті священика від коронавіруса.

В обмін на пожертвування представники Лаври обіцяють жителям України молитися за них.

"Всі ви знаєте, що на сьогоднішній день найбільше випадків [зараження коронавірусом] зафіксовано в Києві, а Лавра є невід'ємною частиною столиці і розташована в самому її центрі, тому також піддається цим загрозам. Тому просимо всіх небайдужих людей надати посильну фінансову допомогу", - йдеться в повідомленні на сайті монастиря.



При цьому священнослужителі звертають увагу українців на те, що "платежі за реквізитами через мобільні додатки проходять іноді не з першого разу".



"Нехай Господь благословить і зміцнить нас, а молитвами преподобних отців Печерських позбавить нашу країну від цієї згубної пошесті!" - додали церковники.

Зазначимо, що користувачі мережі негативно відреагували на таке звернення представників УПЦ МП.

"Слова "лавра" та "лавка" є однокорінними, якщо подивитися на Києво-Печерську Лавру, де площа торгових приміщень більше площі храмів і печер, де кілька разів на рік проводяться ярмарки, які перетворюють монастир на базар", - написав один юзер.

"Ось прекрасний же шанс єпископату показати світу своє християнство. Ну ви відмовтеся від поборів на час загального смятіння! Ні, не упустять. Лише одиниці відмовилися", - зауважив другий.

"Складається враження, що пагубніше місця, ніж Лавра, в Києві не знайти", - висловився третій.

Цікаво, що висловився про звернення церковників Лаври навіть відомий диякон Російської православної церкви (якій підпорядковується УПЦ МП) Андрій Кураєв.

"Яке позорисько... Нехай Паша-мерседес продасть свою віллу або свої машинки. А вже скільки там "годується" багатих олігархів і депутатів! Ні, треба ще й у безробітних (а це сьогодні плюс-мінус всі) грошенят попросити. І як же спотворилась свідомість цих лжемонахів, що замість того, щоб пропонувати свою допомогу зі своїх чималих криївок, вони в дні біди просять у людей!" - написав він у своєму блозі.

Нагадаємо, що у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі за останній тиждень від COVID-19 померли архімандрит Нектарій та ієродиякон Наум. На сьогоднішній день у монастирі припинені всі громадські богослужіння.