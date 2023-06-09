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Екоактивістка Ґрета Тунберг нарешті висловилася про підрив Каховської ГЕС і роботу ООН

Ґрета Тунберг заговорила про Україну (фото: theguardian.com)
Автор: Юлія Гаюк

Світова екоактивістка Ґрета Тунберг висловила свою позицію про підрив Каховської ГЕС на третій день після трагедії. Зазначимо, що перед цим Володимир Зеленський провів із Ґретою розмову.

Думками вона поділилася на своїй сторінці в Twitter.

Діячка зробила репост відео зі зруйнованої ГЕС і закликала до покарання Росії за всі її злочини.

"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, від чого бракує слів, щоб їх описати. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини", - написала Тунберг.

Як ми зазначили вище, перед публікацією допису активістка розмовляла з Володимиром Зеленським. У розмові вона поцікавилася в президента, що можна зробити для допомоги Україні та яким чином посилити тиск на відповідні міжнародні організації.

Довідка

Ґрета Тунберг - шведська екологічна активістка, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату. Тунберг привернула увагу завдяки своїй прямій манері висловлювання на публіці та критиці світових політиків за недостатню увагу боротьбі із кліматичною кризою.

Цікаво, що президенти США (на той момент - Дональд Трамп), Австралії та Росії критикували її діяльність.

У серпні 2018 Тунберг стала відомою тим, що розпочала перший шкільний страйк заради клімату під будівлею парламенту Швеції.

У вересні 2019 рокуТунберг виступила на Саміті ООН з питань клімату й привернула широку світову увагу своїм виступом; зокрема, завдяки тому факту, що вона прибула до США зі Швеції на вітрильній яхті замість авіаперельоту з екологічних міркувань.

Промова Тунберг та зокрема вигук "як ви смієте" широко цитувалися у ЗМІ.

Нагадаємо, що вночі 6 червня Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок цього під водою опинилося 600 квадратних кілометрів Херсонщини.

Раніше ми писали, яку загрозу для здоров'я людей матиме підрив ГЕС.

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Каховська ГЕСЕкологічна катастрофа