Экоактивистка Грета Тунберг наконец-то высказалась о подрыве Каховской ГЭС и работе ООН

Деятельница сделала репост видео из разрушенной ГЭС и призвала к наказанию России за все ее преступления.

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, от чего не хватает слов, чтобы их описать. Наши взгляды вновь обращены в Россию, которая должна ответить за свои преступления", - написала Тунберг.

Как мы отметили выше, перед публикацией поста активистка разговаривала с Владимиром Зеленским. В разговоре она поинтересовалась у президента, что можно сделать для помощи Украине и как усилить давление на соответствующие международные организации.

Справка

Грета Тунберг - шведская экологическая активистка, выступающая за противодействие глобальному потеплению и изменению климата. Тунберг привлекла внимание благодаря своей прямой манере высказывания на публике и критике мировых политиков за недостаточное внимание в борьбе с климатическим кризисом.

Интересно, что президенты США (на тот момент - Дональд Трамп), Австралии и России критиковали ее деятельность.

В августе 2018 Тунберг стала известна тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции.

В сентябре 2019 Тунберг выступила на Саммите ООН по климату и привлекла широкое мировое внимание своим выступлением; в частности, благодаря тому факту, что она прибыла в США из Швеции на парусной яхте вместо авиаперелета по экологическим соображениям.

Речь Тунберг и в частности крик "как вы смеете" широко цитировались в СМИ.