Екатерина Кухар заявила о беременности на "Танцах со звездами"

Об этой радостной новости украинская прима-балерина, которая также является одной из судей "Танцев", рассказала, когда оценивала танец Александры Зарицкой и Юрия Мешкова.

Кухар похвалила украинскую певицу, и сказала, что она наконец-то раскрылась.

"Наверное, я такая эмоциональная, потому что в положении", - заявила Екатерина.

Больше она ничего об этом не рассказала.