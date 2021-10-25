Екатерина Кухар заявила о беременности на "Танцах со звездами"

Екатерина Кухар призналась о своей беременности во время прямого эфира "Танцев со звездами". Такое заявление стало настоящей неожиданностью для всех, включая ведущего проекта Юрия Горбунова, который не знал, что сказать.
Подробней об этом - читайте в нашем материале ниже.
Об этой радостной новости украинская прима-балерина, которая также является одной из судей "Танцев", рассказала, когда оценивала танец Александры Зарицкой и Юрия Мешкова.
Кухар похвалила украинскую певицу, и сказала, что она наконец-то раскрылась.
"Наверное, я такая эмоциональная, потому что в положении", - заявила Екатерина.
Больше она ничего об этом не рассказала.
Напомним, Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей "Танцев со звездами". По ее словам, что большой потенциал победителя в этом сезоне есть у певца Дмитрия Кадная и актера Артура Логая.
Екатерина также призналась, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к коллеге по проекту Максу Чмерковскому.
Ранее супруг Кухар честно рассказал о громких скандалах в семье. Стоянов признался, что у них с женой, как и у всех пар, бывают ссоры, и иногда очень громкие, и экспрессивные.
По его словам, Екатерина очень педантична и любит порядок во всем.