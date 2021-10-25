Катерина Кухар заявила про вагітність на "Танцях з зірками"

Про цю радісну новину українська прима-балерина, яка також є однією з суддів "Танців", розповіла, коли оцінювала танець Олександри Зарицької та Юрія Мєшкова.

Кухар похвалила українську співачку, і сказала, що вона нарешті розкрилася.

"Напевно, я така емоційна, тому що в положенні", - заявила Катерина.

Більше вона нічого про це не розповіла.