Катерина Кухар заявила про вагітність на "Танцях з зірками"

Катерина Кухар зізналася про свою вагітність під час прямого ефіру "Танців з зірками". Така заява стала справжньою несподіванкою для всіх, включаючи ведучого проєкту Юрія Горбунова, який не знав, що сказати.

Детальніше про це - читайте в нашому матеріалі нижче .

Про цю радісну новину українська прима-балерина, яка також є однією з суддів "Танців", розповіла, коли оцінювала танець Олександри Зарицької та Юрія Мєшкова.

Кухар похвалила українську співачку, і сказала, що вона нарешті розкрилася.

"Напевно, я така емоційна, тому що в положенні", - заявила Катерина.

Більше вона нічого про це не розповіла.