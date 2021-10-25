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Катерина Кухар заявила про вагітність на "Танцях з зірками"

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Київ , Понеділок 25 жовтня 2021 08:01
Катерина Кухар заявила про вагітність на "Танцях з зірками" Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Роман Мирончук

Катерина Кухар зізналася про свою вагітність під час прямого ефіру "Танців з зірками". Така заява стала справжньою несподіванкою для всіх, включаючи ведучого проєкту Юрія Горбунова, який не знав, що сказати.

Детальніше про це - читайте в нашому матеріалі нижче.

Про цю радісну новину українська прима-балерина, яка також є однією з суддів "Танців", розповіла, коли оцінювала танець Олександри Зарицької та Юрія Мєшкова.

Кухар похвалила українську співачку, і сказала, що вона нарешті розкрилася.

"Напевно, я така емоційна, тому що в положенні", - заявила Катерина.

Більше вона нічого про це не розповіла.

Нагадаємо, Катерина Кухар назвала потенційних переможців "Танців з зірками". За її словами, що великий потенціал переможця в цьому сезоні є у співака Дмитра Кадная і актора Артура Логая.

Катерина також зізналася, чи не ревнує її чоловік Олександр Стоянов до колеги за проєктом Макса Чмерковського.

Раніше чоловік Кухар чесно розповів про гучні скандали в сім'ї. Стоянов зізнався, що у них з дружиною, як і у всіх пар, бувають сварки, і іноді дуже гучні, і експресивні.

За його словами, Катерина дуже педантична і любить порядок у всьому.

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Катерина Кухар Танцы со звездами
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