Екатерина Кухар впервые откровенно ответила, действительно ли она беременна

Кухар призналась, что с прошлого воскресенья ее засыпают вопросами о беременности, поскольку она заявила, что "при надії". Но пока это не так, и она на самом деле не беременна.

"Да, я на самом деле "при надії", но при творческой. Потому, что наши проекты - они как наши дети", - заявила судья "Танцев со звездами".

Екатерина Кухар рассказала, действительно ли она беременна (видео: YouTube)