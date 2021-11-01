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Екатерина Кухар впервые откровенно ответила, действительно ли она беременна

Автор: Роман Мирончук

Екатерина Кухар на прошлом эфире "Танцев со звездами" намекнула на то, что она беременна. Вчера, 31 октября, прима балерина расставила все точки над "і" и откровенно ответила на вопрос, действительно ли она находится в положении.

Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.

Кухар призналась, что с прошлого воскресенья ее засыпают вопросами о беременности, поскольку она заявила, что "при надії". Но пока это не так, и она на самом деле не беременна.

"Да, я на самом деле "при надії", но при творческой. Потому, что наши проекты - они как наши дети", - заявила судья "Танцев со звездами".

Екатерина Кухар рассказала, действительно ли она беременна (видео: YouTube)

Напомним, что Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей "Танцев со звездами 2021". Она также призналась, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к коллеге по проекту Максу Чмерковскому.

Мы также писали о том, что Кухар и Стоянов растрогали нежными признаниями в годовщину свадьбы. Супруги вместе уже 12 лет. Пара воспитывает двоих детей - сына Тимура (от первого брака балерины) и дочь Анастасию.

Екатерина по особому поводу показала в Instagram атмосферное романтичное фото с мужем. Пара расположилась на уютной софе, над которой висят полотна пейзажистов. Александр решил публично ответить жене и в очередной раз признаться ей в чувствах, назвав любовью всей жизни.

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Екатерина КухарТанцы со звездами