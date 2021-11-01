Катерина Кухар вперше відверто відповіла, чи дійсно вона вагітна

Катерина Кухар на минулому ефірі "Танців з зірками" натякнула на те, що вона вагітна. Вчора, 31 жовтня, прима балерина розставила всі крапки над "і" і відверто відповіла на питання, чи дійсно вона знаходиться в положенні.
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Кухар зізналася, що з минулої неділі її засипають питаннями про вагітність, оскільки вона заявила, що "при надії". Але поки це не так, і вона насправді не вагітна.
"Так, я насправді "при надії", але при творчій. Тому, що наші проєкти - вони як наші діти", - заявила суддя "Танців з зірками".
Катерина Кухар розповіла, чи дійсно вона вагітна (відео: YouTube)
Нагадаємо, що Катерина Кухар назвала потенційних переможців "Танців з зірками 2021". Вона також зізналася, чи не ревнує її чоловік Олександр Стоянов до колеги по проєкту Макса Чмерковського.
Ми також писали про те, що Кухар і Стоянов зворушили ніжними зізнаннями у річницю весілля. Подружжя разом вже 12 років. Пара виховує двох дітей - сина Тимура (від першого шлюбу балерини) і дочку Анастасію.
Катерина з особливого приводу показала в Instagram атмосферне романтичне фото з чоловіком. Пара розташувалася на затишній софі, над якою висять полотна пейзажистів. Олександр вирішив публічно відповісти дружині і в черговий раз зізнатися їй в почуттях, назвавши любов'ю всього життя.