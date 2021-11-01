Катерина Кухар вперше відверто відповіла, чи дійсно вона вагітна

Кухар зізналася, що з минулої неділі її засипають питаннями про вагітність, оскільки вона заявила, що "при надії". Але поки це не так, і вона насправді не вагітна.

"Так, я насправді "при надії", але при творчій. Тому, що наші проєкти - вони як наші діти", - заявила суддя "Танців з зірками".

Катерина Кухар розповіла, чи дійсно вона вагітна (відео: YouTube)