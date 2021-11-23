"Эхо войны": в сети появились печальные фото из оккупированного Иловайска

В сети появились фотографии разрушенного Иловайска Донецкой области, который в данное время находится под контролем боевиков.
Снимки города опубликовал пользователь Twitter.
На фото видно, что город завален горами мусора.
Иловайск (фото: twitter.com/Jose_Pinoche)
"Иловайск через 8 лет после освобождения от укрофашизма", - с иронией написал автор.
Пользователи сети также прокомментировали снимки.
Напомним, на Донбассе боевики разгромили целое село. Речь идет о поселке Невельское. Обстрелы продолжались с конца октября, в результате чего большинство домов были разрушены.
Местным жителям пришлось собирать свое имущество и уцелевший скот и эвакуироваться.
Мы также писали о том, что известный американский актер и режиссер Шонн Пенн, который является лауреатом двух премий Оскар, посетил Донбасс и собственными глазами увидел последствия российской агрессии.