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Шонн Пенн побывал на Донбассе: увидел последствия российской агрессии своими глазами (фото)

Новина українською →
Донбасс, Четверг 18 ноября 2021 20:12
Шонн Пенн побывал на Донбассе: увидел последствия российской агрессии своими глазами (фото) Фото: Шонн Пенн посетил Донбасс (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Styler

Шонн Пенн прилетел в Украину, чтобы снять документальный фильм о событиях на Майдане. Оскароносный американский актер и режиссер уже успел посетить в Киеве Аллею Героев Небесной Сотни, а теперь также побывал на Донбассе.

Об этом сообщается на Facebook-странице Операции объединенных сил.

Шонн Пенн побывал на Донбассе: увидел последствия российской агрессии своими глазами (фото)

Шонн Пенн побывал на Донбассе (фото: facebook.com/pressjfo.news)

"Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии", - говорится в сообщении.

Шонн Пенн побывал на Донбассе: увидел последствия российской агрессии своими глазами (фото)Шонн Пенн побывал на Донбассе: увидел последствия российской агрессии своими глазами (фото)

Шонн Пенн побывал на Донбассе (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Кроме того, Шонн Пенн смог пообщаться с украинскими военнослужащими, которые защищают украинские земли.

Шонн Пенн побывал на Донбассе: увидел последствия российской агрессии своими глазами (фото)Шонн Пенн побывал на Донбассе: увидел последствия российской агрессии своими глазами (фото)

Шонн Пенн побывал на Донбассе (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Для американца стало неожиданностью то, что в рядах украинских военных очень много женщин, которые не просто служат, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями на линии столкновения.

Шонн Пенн побывал на Донбассе: увидел последствия российской агрессии своими глазами (фото)Шонн Пенн побывал на Донбассе: увидел последствия российской агрессии своими глазами (фото)

Шонн Пенн побывал на Донбассе (фото: facebook.com/pressjfo.news)

На фото также видно, что он побывал в селе Бердянское, которое находится в Донецкой области недалеко от Мариуполя.

Шонн Пенн побывал на Донбассе: увидел последствия российской агрессии своими глазами (фото)

Шонн Пенн побывал на Донбассе (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, на Донбассе террористы убили 24-летнюю военную ВСУ Татьяну Алхимову. Девушка погибла в Луганской области в зоне ООС во время выполнения боевого задания.

Мы также писали о том, что в Полтавской области умер боец ВСУ, который сопровождал на родину тело погибшего на Донбассе побратима.

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Донбасс ООС
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