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"Відлуння війни": у мережі з'явилися сумні фото з окупованого Іловайська

Автор: Styler

У мережі з'явилися фотографії зруйнованого Іловайська Донецької області, який в даний час знаходиться під контролем бойовиків.

Знімки міста опублікувавши користувач Twitter.

На фото видно, що місто завалене горами сміття.

Іловайськ (фото: twitter.com/Jose_Pinoche)

"Іловайськ через 8 років після звільнення від укрофашизму", - з іронією написав автор.

Користувачі мережі також прокоментували знімки.

  • ОПЗЖ запевняє українців, що вони повинні жити саме так, щоб не сваритися з Росією, тому що у нас одна історія, і все таке;
  • Відлуння війни;
  • Поки баки не здали на метал, тобто надія на світле ніколи;
  • Тут російський дух, тут руссю пахне;
  • Нагадаю, що за пару років воно заросте як Чорнобильська зона і згорить одним літом;
  • Ну, там ніколи затишно не було;
  • Губернатор Іловайська закликав поліпшити умови життя.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики розгромили ціле село. Йдеться про селище Невельське. Обстріли тривали з кінця жовтня, в результаті чого більшість будинків були зруйновані.

Місцевим жителям довелося збирати своє майно і вцілілу худобу і евакуюватися.

Ми також писали про те, що відомий американський актор і режисер Шонн Пенн, який є лауреатом двох премій Оскар, відвідав Донбас і на власні очі побачив наслідки російської агресії.

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