В сети появились фотографии разрушенного Иловайска Донецкой области, который в данное время находится под контролем боевиков.

"Иловайск через 8 лет после освобождения от укрофашизма", - с иронией написал автор.

На фото видно, что город завален горами мусора.

Напомним, на Донбассе боевики разгромили целое село. Речь идет о поселке Невельское. Обстрелы продолжались с конца октября, в результате чего большинство домов были разрушены.

Местным жителям пришлось собирать свое имущество и уцелевший скот и эвакуироваться.

Мы также писали о том, что известный американский актер и режиссер Шонн Пенн, который является лауреатом двух премий Оскар, посетил Донбасс и собственными глазами увидел последствия российской агрессии.