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"Эхо войны": в сети появились печальные фото из оккупированного Иловайска

Новина українською →
Донбасс, Вторник 23 ноября 2021 16:36
"Эхо войны": в сети появились печальные фото из оккупированного Иловайска Коллаж РБК-Украина: в сети показали новые плачевные фото с оккупированного Иловайска
Автор: Styler

В сети появились фотографии разрушенного Иловайска Донецкой области, который в данное время находится под контролем боевиков.

Снимки города опубликовал пользователь Twitter.

На фото видно, что город завален горами мусора.

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Иловайск (фото: twitter.com/Jose_Pinoche)

"Иловайск через 8 лет после освобождения от укрофашизма", - с иронией написал автор.

Пользователи сети также прокомментировали снимки.

  • ОПЗЖ уверяет украинцев, что они должны жить именно так, чтобы не ссориться с Россией, потому что у нас одна история, и все такое;
  • Эхо войны;
  • Пока баки не сдали на металл, то есть надежда на светлое никогда;
  • Здесь русский дух, здесь русью пахнет;
  • Напомню, что за пару лет оно порастет как чернобыльская зона и сгорит одним летом;
  • Ну, там никогда уютно не было;
  • Губернатор Иловайска призвал улучшить условия жизни.

Напомним, на Донбассе боевики разгромили целое село. Речь идет о поселке Невельское. Обстрелы продолжались с конца октября, в результате чего большинство домов были разрушены.

Местным жителям пришлось собирать свое имущество и уцелевший скот и эвакуироваться.

Мы также писали о том, что известный американский актер и режиссер Шонн Пенн, который является лауреатом двух премий Оскар, посетил Донбасс и собственными глазами увидел последствия российской агрессии.

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