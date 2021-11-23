"Відлуння війни": у мережі з'явилися сумні фото з окупованого Іловайська
У мережі з'явилися фотографії зруйнованого Іловайська Донецької області, який в даний час знаходиться під контролем бойовиків.
Знімки міста опублікувавши користувач Twitter.
На фото видно, що місто завалене горами сміття.
Іловайськ (фото: twitter.com/Jose_Pinoche)
"Іловайськ через 8 років після звільнення від укрофашизму", - з іронією написав автор.
Користувачі мережі також прокоментували знімки.
- ОПЗЖ запевняє українців, що вони повинні жити саме так, щоб не сваритися з Росією, тому що у нас одна історія, і все таке;
- Відлуння війни;
- Поки баки не здали на метал, тобто надія на світле ніколи;
- Тут російський дух, тут руссю пахне;
- Нагадаю, що за пару років воно заросте як Чорнобильська зона і згорить одним літом;
- Ну, там ніколи затишно не було;
- Губернатор Іловайська закликав поліпшити умови життя.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики розгромили ціле село. Йдеться про селище Невельське. Обстріли тривали з кінця жовтня, в результаті чого більшість будинків були зруйновані.
Місцевим жителям довелося збирати своє майно і вцілілу худобу і евакуюватися.
Ми також писали про те, що відомий американський актор і режисер Шонн Пенн, який є лауреатом двох премій Оскар, відвідав Донбас і на власні очі побачив наслідки російської агресії.