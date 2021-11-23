"Відлуння війни": у мережі з'явилися сумні фото з окупованого Іловайська

У мережі з'явилися фотографії зруйнованого Іловайська Донецької області, який в даний час знаходиться під контролем бойовиків.

"Іловайськ через 8 років після звільнення від укрофашизму", - з іронією написав автор.

На фото видно, що місто завалене горами сміття.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики розгромили ціле село. Йдеться про селище Невельське. Обстріли тривали з кінця жовтня, в результаті чого більшість будинків були зруйновані.

Місцевим жителям довелося збирати своє майно і вцілілу худобу і евакуюватися.

Ми також писали про те, що відомий американський актор і режисер Шонн Пенн, який є лауреатом двох премій Оскар, відвідав Донбас і на власні очі побачив наслідки російської агресії.