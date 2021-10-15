Ехать нужно срочно: назван единственный способ передвижения для не вакцинированных с 21 октября

У министра спросили, что делать с 21 октября тем украинцам, которым нужно срочно попасть в другой город при острой необходимости – поехать на лечение, посетить похороны родственника или по другой уважительной причине.

Он объяснил, что, если поездка необходима срочно, а пассажир еще не успел сделать прививку, необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

"Другой вариант – сделать отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", - отметил Виктор Ляшко.

Он объяснил, что сложность ситуации в Украине заключается не столько в уровне инфицирования, сколько в увеличении количества госпитализированных, среди которых большинство – не вакцинированные люди.

"Госпитализации, которые растут - это тревожный сигнал. Сегодня как минимум 95% госпитализированных - не вакцинированные. Когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то госпитализации будут расти, а это повод объявлять "красный" уровень эпидопасности", - добавил министр.