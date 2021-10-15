RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Їхати потрібно терміново: названо єдиний спосіб пересування для не вакцинованих з 21 жовтня

Автор: Анна Шиканова

З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові карантинні правила у сфері міжобласних перевезень. Всі учасники руху в літаках, поїздах або автобусах зобов'язані мати документи про те, що вони вакциновані від коронавірусу, перехворіли або не заражені.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ТСН назвав єдиний спосіб легально проїхати в поїзді або автобусі з 21 жовтня для тих, хто ще не встиг вакцинуватися від коронавірусу.

У міністра запитали, що робити з 21 жовтня тим українцям, яким потрібно терміново потрапити в інше місто при гострій потребі – поїхати на лікування, відвідати похорон родича або з іншої поважної причини.

Він пояснив, що, якщо поїздка необхідна терміново, а пасажир ще не встиг зробити щеплення, необхідно надати негативний тест на коронавірус.

"Інший варіант - зробити негативний ПЛР-тест, який діятиме протягом 72 годин", - зазначив Віктор Ляшко.

Він пояснив, що складність ситуації в Україні полягає не стільки в рівні інфікування, скільки в збільшенні кількості госпіталізованих, серед яких більшість – не вакциновані люди.

"Госпіталізації, які ростуть - це тривожний сигнал. Сьогодні як мінімум 95% госпіталізованих - не вакциновані. Коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то госпіталізації будуть рости, а це привід оголошувати "червоний" рівень епідопасності", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з турами вихідного дня за новими правилами проїзду на карантині.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарантинВакцинація