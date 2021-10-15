Їхати потрібно терміново: названо єдиний спосіб пересування для не вакцинованих з 21 жовтня

У міністра запитали, що робити з 21 жовтня тим українцям, яким потрібно терміново потрапити в інше місто при гострій потребі – поїхати на лікування, відвідати похорон родича або з іншої поважної причини.

Він пояснив, що, якщо поїздка необхідна терміново, а пасажир ще не встиг зробити щеплення, необхідно надати негативний тест на коронавірус.

"Інший варіант - зробити негативний ПЛР-тест, який діятиме протягом 72 годин", - зазначив Віктор Ляшко.

Він пояснив, що складність ситуації в Україні полягає не стільки в рівні інфікування, скільки в збільшенні кількості госпіталізованих, серед яких більшість – не вакциновані люди.

"Госпіталізації, які ростуть - це тривожний сигнал. Сьогодні як мінімум 95% госпіталізованих - не вакциновані. Коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то госпіталізації будуть рости, а це привід оголошувати "червоний" рівень епідопасності", - додав міністр.