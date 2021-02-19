Ехал по встречке и бросил бутылку: в Харькове водитель отличился свинским поведением (видео)

На видео видно, что микроавтобус Volkswagen, в котором помимо водителя на пассажирском сидении была, судя по всему, его спутница, выехал на встречку, чтобы объехать небольшую пробку. В результате нарушения ПДД авто уперлось в другую машину, которая ехала по своей полосе.

Далее водитель-хам включил аварийку, но не собирался уступать автору видео его законную полосу.

А через некоторое время, вместо того, чтобы вернуться в свою полосу, Volkswagen вывернул налево и объехал стоящую машину по еще одной встречной полосе. При этом, когда машины поравнялись, из окна микроавтобуса на капот легковушки полетел стеклянный флакон.

Автохам в Харькове

Пользователи сети резко осудили поведение водителя микроавтобуса.

Что за люди пошли! Дикари

Вот мразь

А где продолжение, где ты его ногами пинаешь? А потом горит бус

Ну что поделаешь… Таких д*билов еще много

Водитель буса - фу таким быть

Ну что ж, бутылочка есть, номер тоже, осталось найти урода и присадить

Но странно то, что нашлись люди, которые осудили именно поведение автора ролика.

"В любом конфликте всегда один подлец, второй - глупец. Зло порождает зло, можно было уступить и объехать его. А если бы водитель буса вынул пистолет, и пристрелил бы автора ролика, что потом ему мертвому из того, что он был прав? Уступайте друг другу", - написал в комментарии к видео Владимир Шевченко.