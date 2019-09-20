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Ехал на гастроли: умер актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей"

STYLERПерсоны    20.09.2019 - 21:48
Ехал на гастроли: умер актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей"
Иллюстративное фото: свечи (РБК-Украина)

Актер неделю назад отметил свой день рождения

Российский актер кино Игорь Шибанов умер в пути на гастроли в Краснодар, куда направлялся со спектаклем "Бешеные деньги". Народный артист России скончался 20 сентября - через неделю после своего 75-летния. Как говорится на сайте санкт-петербургского Театра юного зрителя имени Брянцева, у Шибанова остановилось сердце.

В творческой биографии актера 30 киноролей, а дебютировал он в кино в фильме "Соленый пес" (1973 год).

Среди самых известных фильмов и сериалов, в которых играл Шабанов, можно назвать такие, как "Брат", "Про уродов и людей", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Бандитский Петербург. Фильм 5. Опер", "Бедный, бедный Павел", "Опера. Хроники убойного отдела".

Ехал на гастроли: умер актер из &quot;Брата&quot; и &quot;Улиц разбитых фонарей&quot;

Игорь Шибанов (Фото: tyuz-spb.ru)

Также Игорь Георгиевич озвучивал известные картины для российского проката.

Как отметили в ТЮЗе в некрологе, он был один из главных артистов театра, творческим соратником Зиновия Корогодского, кумиром нескольких поколений советских и российских зрителей.

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В театре Шибанов работал 55 лет.

Ехал на гастроли: умер актер из &quot;Брата&quot; и &quot;Улиц разбитых фонарей&quot;

Игорь Шибанов (Фото: tyuz-spb.ru)

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