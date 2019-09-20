Їхав на гастролі: помер актор з "Брата" та "Вулиць розбитих ліхтарів"

Ілюстративне фото: свічки (РБК-Україна)

Актор тиждень тому відзначив свій день народження

Російський актор кіно Ігор Шибанов помер у дорозі на гастролі до Краснодару, куди прямував із виставою "Шалені гроші". Народний артист Росії помер 20 вересня - через тиждень після свого 75-річчя. Як йдеться на сайті санкт-петербурзького Театру юного глядача імені Брянцева, у Шибанова зупинилося серце.

У творчій біографії актора 30 кіноролей, а дебютував він в кіно у фільмі "Солений пес" (1973 рік).

Серед найвідоміших фільмів і серіалів, в яких грав Шабанов, можна назвати такі, як "Брат", "Про виродків і людей", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Таємниці слідства", "Бандитський Петербург. Фільм 5. Опер", "Бідний, бідний Павло", "Опера. Хроніки вбивчого відділу".

Ігор Шибанов (Фото: tyuz-spb.ru)

Також Ігор Георгійович озвучував відомі картини для російського прокату.

Як зазначили в ТЮГі в некролозі, він був один з головних артистів театру, творчим соратником Зиновія Корогодського, кумиром кількох поколінь радянських і російських глядачів.

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У театрі Шибанов працював 55 років.

Ігор Шибанов (Фото: tyuz-spb.ru)

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