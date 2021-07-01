Ехал быстрее авто: в Киеве мужчина на моноколесе разогнался до 60 км в час (видео)

В Киеве сняли на видео мужчину, который на огромной скорости управлял моноколесом. Скорость транспортного средства составляла 60 км/ч.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".
Так, мужчина на моноколесе обгонял легковые машины на бульваре Перова в Днепровском районе.
"Это реально? На моноколесе 60 км/ч. Кажется, настало время урегулировать движение самокатов и моноколес", – пишет под видео.
Осторожно, на видео можно услышать нецензурную лексику.
Моноколесо вполне можно назвать молодежным внедорожником нового поколения. Чтобы ездить на таком транспорте, который способен разгоняться до 40-50 километров на час и более, требуется значительный опыт, умение хорошо балансировать и контролировать транспортное средство, быстро принимать решения в сложной дорожной ситуации.
Ранее мы сообщали, что в полиции прописали новые правила езды на самокатах по городу. Эти правила носят пока рекомендательный характер, поскольку законодательно изменения в ПДД пока еще не внесли.
Также в Ужгороде украли первые электросамокаты. Как отмечают, система не проработала и суток.