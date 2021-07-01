Їхав швидше за авто: у Києві чоловік на моноколесі розігнався до 60 км на годину (відео)

У Києві зняли на відео чоловіка, який на величезній швидкості керував моноколесом. Швидкість транспортного засобу становила 60 км/год.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ без цензури".
Так, чоловік на моноколесі обганяв легкові автівки на бульварі Перова в Дніпровському районі.
"Це реально? На моноколесі 60 км/год. Здається, настав час врегулювати рух самокатів та моноколіс", – пише під відео.
Обережно, на відео можна почути нецензурну лексику.
Моноколесо цілком можна назвати молодіжним позашляховиком нового покоління. Щоб їздити на такому транспорті, який здатний розганятися до 40-50 кілометрів на годину і більше, потрібно значний досвід, вміння добре балансувати й контролювати транспортний засіб, швидко приймати рішення в складній дорожній ситуації.
Раніше ми повідомляли, що у поліції прописали нові правила їзди на самокатах по місту. Ці правила носять поки рекомендаційний характер, оскільки законодавчо зміни в ПДР поки ще не внесли.
Також в Ужгороді вкрали перші електросамокати. Як зазначають, система не пропрацювала і доби.