Ехал быстрее авто: в Киеве мужчина на моноколесе разогнался до 60 км в час (видео)

В Киеве сняли на видео мужчину, который на огромной скорости управлял моноколесом. Скорость транспортного средства составляла 60 км/ч.

Об этом сообщили в Telegram -канале "Киев без цензуры".

Так, мужчина на моноколесе обгонял легковые машины на бульваре Перова в Днепровском районе.

"Это реально? На моноколесе 60 км/ч. Кажется, настало время урегулировать движение самокатов и моноколес", – пишет под видео.

Осторожно, на видео можно услышать нецензурную лексику.

Что такое моноколесо

Моноколесо вполне можно назвать молодежным внедорожником нового поколения. Чтобы ездить на таком транспорте, который способен разгоняться до 40-50 километров на час и более, требуется значительный опыт, умение хорошо балансировать и контролировать транспортное средство, быстро принимать решения в сложной дорожной ситуации.