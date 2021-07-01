Їхав швидше за авто: у Києві чоловік на моноколесі розігнався до 60 км на годину (відео)

У Києві зняли на відео чоловіка, який на величезній швидкості керував моноколесом. Швидкість транспортного засобу становила 60 км/год.

Про це повідомили в Telegram -каналі "Київ без цензури".

Так, чоловік на моноколесі обганяв легкові автівки на бульварі Перова в Дніпровському районі.

"Це реально? На моноколесі 60 км/год. Здається, настав час врегулювати рух самокатів та моноколіс", – пише під відео.

Обережно, на відео можна почути нецензурну лексику.

Що таке моноколесо

Моноколесо цілком можна назвати молодіжним позашляховиком нового покоління. Щоб їздити на такому транспорті, який здатний розганятися до 40-50 кілометрів на годину і більше, потрібно значний досвід, вміння добре балансувати й контролювати транспортний засіб, швидко приймати рішення в складній дорожній ситуації.