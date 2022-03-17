Мисс Мира 2022: победительницей стала модель, которая горячо поддерживает Украину и волонтерит

В Пуэрто-Рико 16 марта прошел конкурс Мисс Мира 2022. Победительницей стала участница из Польши Каролина Белявска, которая горячо поддерживают Украину и занимается волонтерством.

Об этом сообщили в официальном Twitter конкурса красоты.

23-летняя представительница Польши Каролина Белявска получила корону и титул Мисс Мира 2022. Первой вице-мисс стала американка Шри Сайни, второй вице-мисс – представительница Кот-д'Ивуара Оливия Яс.

Кто такая Каролина Белявска

23-летняя модель из города Лодзь в Польше. Обладательница степени магистра в области управления и менеджмента и в ближайшем будущем девушка планирует получить докторскую степень.

Любит играть в теннис, нырять с аквалангом и заниматься моделингом. Но самое интересное – Каролина Белявская активно занимается волонтерством и благотворительностью. В будущем она мечтает стать мотивационным спикером.

Мисс Мира 2022 Каролина Белявска

Накануне своей поездки на конкурс красоты, Каролина опубликовала на своей странице текст в поддержку Украины:

"В настоящее время весь мир взволнован несправедливостью страданий Украины. Мы даже не можем представить, что сейчас чувствуют эти люди. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь прибывающим в Польшу беженцам войны. В первый день вторжения наша нация немедленно отреагировала и организовала все возможное, чтобы позаботиться обо всех этих невинных людях, которые ищут безопасности", - написала девушка.

В Польше Каролина стала инициатором проекта "Красота с целью", который занимается помощью бездомным людям. Команда волонтеров помогает людям, которые по разным причинам оказались на улице. Им помогают питанием, продуктами, одеждой, юридическими консультациями и медицинской помощью.

Кто представлял на конкурсе Украину

В конкурсе Мисс Мира приняли участие представительницы 47 стран. Среди них была также представительница Украины – Анастасия Панова.

Девушка подчеркнула, что едет на конкурс с целью информировать другие страны мира о том, что происходит в Украине.

"Очень важно, чтобы о войне в Украине сейчас знали, как можно больше людей по всему земному шару. Именно поэтому мы приняли решение на международном уровне показать: Украина – сильная нация, которая никогда не сдается. Я каждый день рассказываю представительницам 47 стран о событиях, которые происходят на моей земле. Я буду бороться за мир на международной арене красоты", - подчеркнула украинка.

Стоит отметить, что представительниц России и Беларуси на конкурсе не было. По официальной информации – якобы из-за пандемии коронавируса.