"Его хотят сделать преступником": отец мажора в Харькове назвал ДТП спланированной акцией

Отец виновника смертельной аварии в Харькове с участием Infiniti прокомментировал поступок сына. Мужчина не верит в виновность сына и считает это спланированной акцией.

Что говорит отец Николая Харьковского

По словам мужчины, вина его сына не доказана.

"Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще три человека, и один из этих людей был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать", – рассказал отец водителя Михаил Харьковский.

Отец говорит, что непонятно, кто именно был за рулем машины в момент ДТП.

"Может быть, и Николай, а может быть, и не Николай был за рулем. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", - рассказал отец Николая.

Видео страшнейшей аварии в Харькове можно посмотреть по ссылке. Виновен или нет - судите сами.

Откуда машина?

После аварии появилась информация, что родители подали заявление об угоне Infiniti. Отец это отрицает.

"Это вранье, я – отец, мать заявления не подавала. Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем", - сообщил мужчина.

Напомним, что в Харькове 26 октября на проспекте Гагарина произошла смертельная авария. Водитель автомобиля ехал на бешеной скорости на красный свет и протаранил Chevrolet. Водитель другого авто погиб на месте. Молодые люди из Infiniti сейчас все госпитализированы с травмами. Николаю Харьковскому "светит" 8 лет за решеткой, если его вину докажут.