"Його хочуть зробити злочинцем": батько мажора в Харкові назвав ДТП спланованою акцією

Батько винуватця смертельної аварії в Харкові за участю Infiniti прокоментував вчинок сина. Чоловік не вірить у винність сина і вважає це спланованою акцією.

Що каже батько Миколи Харківського

За словами чоловіка, вина його сина не доведена.

"Я зараз не хочу говорити, тому що все вийде проти мого сина. Вся інформація, яка викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з Колі злочинця. У машині було ще три людини, і один з цих людей був за кермом. Ніхто не хотів його залучати та шукати", – розповів батько водія Михайло Харківський.

Батько каже, що неясно, хто саме був за кермом машини в момент ДТП.

"Може бути, і Микола, а може бути, і не Микола був за кермом. Нічого не наводить на думку про те, що це все спланована акція? У нього пробита башка, в якій жахлива дірка, і я намагався залишити його в неотложці, у мене нічого абсолютно не вийшло", - розповів батько Миколи.

Відео страшної аварії можна подивитися за посиланням. Винний чи ні - судити вам.

Звідки машина?

Після аварії з'явилася інформація, що батьки подали заяву про викрадення Infiniti. Батько це заперечує.

"Це брехня, я - батько, мати заяви не подавала. Ця заява була подана офіційно, з батьків ніхто цього не заявляв. Заява була, так, я розмовляв зі слідчим", - повідомив чоловік.

Нагадаємо, що в Харкові 26 жовтня на проспекті Гагаріна сталася смертельна аварія. Водій автомобіля їхав на шаленій швидкості на червоне світло і протаранив Chevrolet. Водій іншого авто загинув на місці. Молоді люди з Infiniti зараз всі госпіталізовані з травмами. Миколі Харківському "світить" 8 років за ґратами, якщо його вену доведуть.