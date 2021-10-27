"Меня отмажут и я буду жить за границей": всплыли детали смертельного ДТП в Харькове с 16-летним мажором

В Харькове 16-летний парень устроил смертельную аварию. Он на Infinity со скоростью более 100 км в час проскочил на "красный" на перекрестке и сбил Chevrolet Aveo. После инцидента его друзья и знакомые родителей пытались "замять" дело.

Уже стало известно и имя виновника ДТП - Николай Харьковский.

В момент столкновения Infinity с Chevrolet в салоне находились еще трое людей - два 19-летних парня и 16-летняя девушка Лиза (подружка водителя).

Одного из парней с заднего сидения выбросило через окно прямо на столб. Сейчас он в больнице с остальными с многочисленными травмами. Его сестра Мария рассказала, как все было и отметила, что с братом был смартфон, который украли с места трагедии.

Девушка смогла поговорить с братом Михаилом до того, как его увезли в больницу. Он рассказал, что накануне тот находился с другом и своей девушкой. К ним подъехала ее подруга Лиза вместе с Николаем на Infiniti. Он начал хвастаться машиной и сказал, что права и авто ему подарили родители. Компания согласилась прокатиться в крутой машине.

"Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице", – рассказала Мария.

Валерий и Лиза также находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Марии, 16-летняя девушка из бедной семьи, родители не могут оплачивать лечение. Семья виновника ДТП не связывалась с пострадавшими.

"Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей", – рассказала Мария.

Сам Николай отделался легкими ссадинами на голове. Напомним, что водитель Chevrolet умер на месте аварии.