Єгиптолог розповів, як став жертвою "прокляття мумій" після відкриття гробниці

З якими небезпеками стикнувся дослідник

У 2019 році чоловік знімав відкриття гробниці для телешоу Discovery Channel "Розгортання мумій". Цей епізод був про муміфіковані останки, які, начебто, належали біблійній постаті.

"Ми зайшли в гробницю, яку не відкривали роками. Ми відчинили двері, і місцеві жителі спочатку трималися подалі, щоб переконатися, що немає змій або будь-яких проклять. Я не вірю в прокляття, тому ми просто спустилися сходами вниз. Могила була нескінченною. Ми продовжували спускатися вниз, там було досить багато пилу і я дихав усім цим", - розповів Романі.

Він додав, що в той день по дорозі в Каїр йому стало погано.

"Наступного ранку у мене була висока температура. У мене ніколи в житті не було такої гарячки. Показники сягали 42°C, і я почав кашляти кров’ю. Мені знайшли лікарів. Я мало не помер", - зізнається єгиптолог.

Лихоманка викликала галюцинації. Лікарі призначили чоловіку антибіотики, вважаючи, що причиною були кажани, змії чи пил із гробниці. Через 4 дні дослідник одужав.

"Поки ми знімали шоу, я був ближче всього до смерті", - згадує дослідник.

Як можна пояснити "прокляття мумій"

Романі не вірить у так зване "прокляття фараонів", але каже, що воно може мати наукове пояснення.

Численні дослідження виявили у давніх гробницях грибкові патогени, які здатні серйозно нашкодити здоров'ю людини. Є теорія, що один із відкривачів гробниці Тутанхамона лорд Карнарвон став жертвою "прокляття", бо під час досліджень міг інфікуватися грибком Aspergillus, який викликав у нього смертельну хворобу.

"Незалежно від того, було це "прокляття мумії" чи ні, щось у тій гробниці мене уразило", - розповів єгиптолог.