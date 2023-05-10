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Єгиптолог розповів, як став жертвою "прокляття мумій" після відкриття гробниці

Єгиптолог розповів про своє "прокляття мумій" (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Єгиптолог і режисер Рамі Романі заявив, що після відкриття древньої гробниці, яка протягом 600 років була недоторканною, він опинився на межі життя і смерті через раптову таємничу хворобу. Вона супроводжувалась галюцинаціями і кашлем із кров'ю.

Про це повідомляє IFLScience.

З якими небезпеками стикнувся дослідник

У 2019 році чоловік знімав відкриття гробниці для телешоу Discovery Channel "Розгортання мумій". Цей епізод був про муміфіковані останки, які, начебто, належали біблійній постаті.

"Ми зайшли в гробницю, яку не відкривали роками. Ми відчинили двері, і місцеві жителі спочатку трималися подалі, щоб переконатися, що немає змій або будь-яких проклять. Я не вірю в прокляття, тому ми просто спустилися сходами вниз. Могила була нескінченною. Ми продовжували спускатися вниз, там було досить багато пилу і я дихав усім цим", - розповів Романі.

Він додав, що в той день по дорозі в Каїр йому стало погано.

"Наступного ранку у мене була висока температура. У мене ніколи в житті не було такої гарячки. Показники сягали 42°C, і я почав кашляти кров’ю. Мені знайшли лікарів. Я мало не помер", - зізнається єгиптолог.

Лихоманка викликала галюцинації. Лікарі призначили чоловіку антибіотики, вважаючи, що причиною були кажани, змії чи пил із гробниці. Через 4 дні дослідник одужав.

"Поки ми знімали шоу, я був ближче всього до смерті", - згадує дослідник.

Як можна пояснити "прокляття мумій"

Романі не вірить у так зване "прокляття фараонів", але каже, що воно може мати наукове пояснення.

Численні дослідження виявили у давніх гробницях грибкові патогени, які здатні серйозно нашкодити здоров'ю людини. Є теорія, що один із відкривачів гробниці Тутанхамона лорд Карнарвон став жертвою "прокляття", бо під час досліджень міг інфікуватися грибком Aspergillus, який викликав у нього смертельну хворобу.

"Незалежно від того, було це "прокляття мумії" чи ні, щось у тій гробниці мене уразило", - розповів єгиптолог.

Раніше ми писали про те, що вчені розгадали загадку "прокляття Тутанхамона".

Читайте також про те, що вчені несподівано виявили смертельну небезпеку під древніми містами майя.

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