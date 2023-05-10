Египтолог рассказал, как стал жертвой "проклятия мумий" после открытия гробницы

С какими опасностями столкнулся исследователь

В 2019 году мужчина снимал открытие гробницы для телешоу Discovery Channel "Развертывание мумий". Этот эпизод был о мумифицированных останках, которые якобы принадлежали библейской фигуре.

"Мы зашли в гробницу, которую не открывали годами. Мы открыли дверь, и местные жители сначала держались подальше, чтобы убедиться, что нет змей или каких-либо проклятий. Я не верю в проклятие, поэтому мы просто спустились по лестнице вниз. Гробница была бесконечной. Мы продолжали спускаться вниз, там было достаточно много пыли и я дышал всем этим", - рассказал Романи.

Он добавил, что в этот день по дороге в Каир ему стало плохо.

"На следующее утро у меня была высокая температура. У меня никогда в жизни не было такой горячки. Показатели достигали 42°C, и я начал кашлять кровью. Мне нашли врачей. Я чуть не умер", - признается египтолог.

Лихорадка вызвала галлюцинации. Врачи назначили мужчине антибиотики, считая, что причиной были летучие мыши, змеи или пыль из гробницы. Через 4 дня исследователь поправился.

"Пока мы снимали шоу, я был ближе всего к смерти", - вспоминает исследователь.

Как можно объяснить "проклятие мумий"

Романи не верит в так называемое "проклятие фараонов", но говорит, что оно может иметь научное объяснение.

Многочисленные исследования обнаружили в древних гробницах грибковые патогены, способные серьезно навредить здоровью человека. Есть теория, что один из открывателей гробницы Тутанхамона лорд Карнарвон стал жертвой "проклятия", потому что во время исследований мог инфицироваться грибком Aspergillus, вызвавшим у него смертельную болезнь.

"Независимо от того, было это проклятие мумии или нет, что-то в той гробнице меня поразило", - рассказал египтолог.