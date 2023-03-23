В Єгипті знайшли малюнки, які розкривають таємниці знаків Зодіаку

Що відомо про відкриття

Нещодавно єгипетсько-німецька дослідницька група виявила ще одну серію барвистих розписів на стелі в храмі Есна у Верхньому Єгипті.

Вченим вдалося повністю відновити зображення, виконані в рельєфі. Вони містять повний набір знаків Зодіаку.

На інших рельєфах зображені планети Юпітер, Сатурн і Марс, а також низка зірок і сузір’їв, які використовувалися в стародавні часи для вимірювання часу.

"Зображення зодіаку дуже рідкісні в єгипетських храмах. Сам Зодіак є частиною вавилонської астрономії і не з’являється в Єгипті до часів Птолемеїв.

Зодіак використовувався для прикраси приватних гробниць і саркофагів і мав велике значення в астрологічних текстах, таких як гороскопи, знайдені на черепках глиняного посуду.Однак це рідко зустрічається в храмовому оздобленні: окрім Есни, залишилося лише дві повністю збережені версії, обидві з Дендери", - розповідають дослідники.

Знак Стрілець після реставрації (фото: uni-tuebingen.de)

Вчені зробили багато цікавих відкриттів

Окрім зодіаку та сузір'їв під час реставрації були виявлені барвисті зображення змій, крокодилів та різноманітних казкових звірів, у тому числі змія з головою барана та птаха з головою крокодила, хвостом змії та чотирма крилами. Під час реставрації дослідники також виявили невідомі раніше написи.

У храмі Есна кольори були вкриті шаром бруду та кіптяви і таким чином збереглися протягом майже 2000 років. Однак розписи та написи на стелі були ледве впізнавані протягом століть, оскільки були дуже брудними.

Відреставровані рельєфи (фото: uni-tuebingen.de)

Храм часів Клавдія

Храм знаходиться в Есні, за 60 кілометрів на південь від Луксора в Єгипті. Залишився лише вестибюль (так званий пронаос). Будівля довжиною 37 метрів, шириною 20 метрів і висотою 15 метрів була розміщена перед будівлею храму за римського імператора Клавдія (41–54 роки нашої ери).

Реставраційні роботи там тривають уже п'ять років.