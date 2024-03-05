В Єгипті знайшли гігантську статую Рамзеса II: як вона виглядає (фото)

Що треба знати про Рамзеса II

Рамзес ІІ Великий жив у 1314-1224 роках до нашої ери. Впродовж 66 років він був фараоном Єгипту, третім представником дев'ятнадцятої династії. Мав неабиякий авторитет серед підданих.

Видатний очільник єгипетської держави завоював Палестину і Ліван, але програв битву з хеттами неподалік міста Кадеш. Одружився з донькою хеттського царя Хаттусілі III для скріплення мирної угоди.

Мав понад 160 дітей від багатьох жінок.

За правління Рамзеса ІІ могутність Єгипту досягла вершини. Ім'я цього фараона "жило" не тільки у письмових згадках, але й в усних переказах і легендах.

На свою честь він збудував чимало храмів і статуй у різних куточках Єгипту.

Найбільшими на сьогодні вважаються чотири 20-метрові статуї сидячого Рамзеса II в Абу-Симбелі на півдні країни.

Мумія Рамзеса II, виявлена в 1881 році, виставлена у скляній вітрині в Єгипетському музеї в Каїрі.

Статуя Рамзеса II з міста Луксор у Верхньому Єгипті (фото: en.wikipedia.org)

Нещодавня знахідка

Верхню частину великої статуї Рамзеса II було знайдено археологами під час розкопок стародавнього міста Гермополіс, розташованого поблизу кордону між Нижнім і Верхнім Єгиптом неподалік сучасного міста Аль-Ашмунін в Міньї.

Відоме під назвою Хемену у період Стародавнього царства, місто було центральним населеним пунктом провінції (другим після Фів).

За словами генерального секретаря Вищої ради археології - доктора Мустафи Вазірі - знайдена частина вапнякової статуї є "відсутньою верхньою частиною" статуї Рамзеса ІІ, знайденої у 1930-х роках німецьким археологом Г. Редером.

Очільник єгипетської делегації доктор Басем Джихад уточнив, що виявлена частина статуї - заввишки близько 3,8 метра. Вона зображує Рамзеса II у подвійній короні з королівською коброю.

У верхній частині задньої колони є ряд ієрогліфічних написів, які описують прославлені титули фараона.

Уточнюється, що у поєднанні з нижньою частиною статуї, знайденою раніше, скульптура може сягати близько 7 метрів заввишки.

Знайдена археологами верхня частина статуї Рамзеса II (фото: mota.gov.eg)