В Египте нашли гигантскую статую Рамзеса II: как она выглядит (фото)

Верхнюю часть гигантской статуи Рамзеса II обнаружила общая египетско-американская археологическая миссия при раскопках в губернаторстве Минья.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта рассказывает, что известно о находке.
Рамзес II Великий жил в 1314-1224 годах до нашей эры. На протяжении 66 лет он являлся фараоном Египта, третьим представителем девятнадцатой династии. Имел большой авторитет среди подданных.
Выдающийся глава египетского государства завоевал Палестину и Ливан, но проиграл битву с хеттами недалеко от города Кадеш. Женился на дочери хеттского царя Хаттусили III для скрепления мирного соглашения.
У него было более 160 детей от многих женщин.
В правление Рамзеса II могущество Египта достигло вершины. Имя этого фараона "жило" не только в письменных упоминаниях, но и в устных преданиях и легендах.
В свою честь он построил немало храмов и статуй в разных уголках Египта.
Крупнейшими сегодня считаются четыре 20-метровые статуи сидячего Рамзеса II в Абу-Симбеле на юге страны.
Мумия Рамзеса II, обнаруженная в 1881 году, выставлена в стеклянной витрине в Египетском музее в Каире.
Статуя Рамзеса II из города Луксор в Верхнем Египте (фото: en.wikipedia.org)
Верхняя часть большой статуи Рамзеса II была найдена археологами при раскопках древнего города Гермополис, расположенного вблизи границы между Нижним и Верхним Египтом неподалеку от современного города Аль-Ашмунин в Миньи.
Известный под названием Хемену в период Древнего царства, город был центральным населенным пунктом провинции (вторым после Фив).
По словам генерального секретаря Высшего совета археологии - доктора Мустафы Вазири - найденная часть известняковой статуи является "недостающей верхней частью" статуи Рамзеса II, найденной в 1930-х годах немецким археологом Г. Редером.
Глава египетской делегации доктор Басем Джихад уточнил, что обнаруженная часть статуи - высотой около 3,8 метра. Она изображает Рамзеса II в двойной короне с королевской коброй.
В верхней части задней колонны имеется ряд иероглифических надписей, описывающих прославленные титулы фараона.
Уточняется, что в сочетании с нижней частью статуи, найденной ранее, скульптура может достигать около 7 метров в высоту.
Найденная археологами верхняя часть статуи Рамзеса II (фото: mota.gov.eg)
Напомним, ранее археологи раскопали потерянный 2500-летний мегаполис в джунглях Амазонки.
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