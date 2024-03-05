В Египте нашли гигантскую статую Рамзеса II: как она выглядит (фото)

Что нужно знать о Рамзесе II

Рамзес II Великий жил в 1314-1224 годах до нашей эры. На протяжении 66 лет он являлся фараоном Египта, третьим представителем девятнадцатой династии. Имел большой авторитет среди подданных.

Выдающийся глава египетского государства завоевал Палестину и Ливан, но проиграл битву с хеттами недалеко от города Кадеш. Женился на дочери хеттского царя Хаттусили III для скрепления мирного соглашения.

У него было более 160 детей от многих женщин.

В правление Рамзеса II могущество Египта достигло вершины. Имя этого фараона "жило" не только в письменных упоминаниях, но и в устных преданиях и легендах.

В свою честь он построил немало храмов и статуй в разных уголках Египта.

Крупнейшими сегодня считаются четыре 20-метровые статуи сидячего Рамзеса II в Абу-Симбеле на юге страны.

Мумия Рамзеса II, обнаруженная в 1881 году, выставлена в стеклянной витрине в Египетском музее в Каире.

Статуя Рамзеса II из города Луксор в Верхнем Египте (фото: en.wikipedia.org)

Недавняя находка

Верхняя часть большой статуи Рамзеса II была найдена археологами при раскопках древнего города Гермополис, расположенного вблизи границы между Нижним и Верхним Египтом неподалеку от современного города Аль-Ашмунин в Миньи.

Известный под названием Хемену в период Древнего царства, город был центральным населенным пунктом провинции (вторым после Фив).

По словам генерального секретаря Высшего совета археологии - доктора Мустафы Вазири - найденная часть известняковой статуи является "недостающей верхней частью" статуи Рамзеса II, найденной в 1930-х годах немецким археологом Г. Редером.

Глава египетской делегации доктор Басем Джихад уточнил, что обнаруженная часть статуи - высотой около 3,8 метра. Она изображает Рамзеса II в двойной короне с королевской коброй.

В верхней части задней колонны имеется ряд иероглифических надписей, описывающих прославленные титулы фараона.

Уточняется, что в сочетании с нижней частью статуи, найденной ранее, скульптура может достигать около 7 метров в высоту.

Найденная археологами верхняя часть статуи Рамзеса II (фото: mota.gov.eg)