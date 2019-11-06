Захват самолета в Амстердаме: первое видео с места ЧП (обновлено)

СМИ сообщают о захвате самолета в Амстердаме (фото: twitter.com/AnalystDutch)

Появились первые кадры с места возможного захвата самолета в аэропорту Амстердама

В Амстердаме неизвестный захватил самолет с пассажирами. ЧП в международном аэропорту "Схипхол" произошло вечером 6 ноября.

По информации западных СМИ, преступник попытался захватить пассажирский самолет Air Europa, который в среду должен был лететь в столицу Испании - Мадрид. Он якобы вооружен ножом. Официально эта информация подтверждена не была.

ЧП в аэропорту "Схипхол" (фото: twitter.com/AnalystDutch)

При этом, местные правоохранители объявили ЧС и сообщили журналистам, что речь идет о "подозрительной ситуации на борту одного из самолетов". В "Схипхоле" наблюдается много пожарных машин и карет скорой помощи.

Тем временем в сети появились первые видеокадры с места возможного захвата самолета.

ЧП в аэропорту "Схипхол" с самолетом Air Europa

Позже местная полиция сообщила, что пассажиры и экипаж воздушного судна благополучно покинули самолет.

"Расследование продолжается", - добавили в правоохранительных органах.

При этом в Air Europa вскоре после начала паники проинформировали, что инцидент произошел по причине ложного срабатывания сигнализации.

ЧП в аэропорту "Схипхол" (фото: regnum.ru)

"В рейсе Амстердам - Мадрид сегодня было по ошибке активировано предупреждение, которое запускает протоколы об угонах самолетов в аэропорту. Ничего не произошло, все пассажиры в целости и сохранности, ожидая полета в ближайшее время", - говорится в сообщении в Twitter.

Также в авиакомпании "глубоко извинились" перед пассажирами и добавили, что нынешнее ЧП может стать "хорошей практикой, если каким-то образом произойдет реальное происшествие".

Уточняется, что на кнопку нажал пилот авиасудна.

Фото: скрин (twitter.com/AirEuropa)