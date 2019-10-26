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В Египте продлили режим чрезвычайного положения

Новости » Общество    26.10.2019 - 21:11
В Египте продлили режим чрезвычайного положения
Фото: Абдель Фаттах Ас-Сиси (kremlin.ru)

Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил на три месяца действие режима чрезвычайного положения, который ввели в стране два с половиной года назад. Об этом сообщает Еgypt Independent.

Сообщается, что одобренный правительством указ вступает в силу по всей республике с 01:00 по местному времени (02:00 по киевскому) 27 октября.

Согласно документу, вооруженным силам и Министерству внутренних дел предписано "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, пресечения его финансирования, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".

Напомним, чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в египетских городах Танта и Александрия. Тогда смертники подорвали себя во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья, 45 человек погибли, свыше 120 пострадали.

В апреле египетские власти продлили чрезвычайное положение в стране на три месяца и ввели комендантский час в некоторых районах северного Синая, возле Израиля и Газы. Ранее Египет ввел чрезвычайное положение для борьбы с исламистскими боевиками. До восстания 2011 года, когда свергли президента Хосни Мубарака, в Египте долгое время существовало чрезвычайное положение.

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