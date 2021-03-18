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В Египте внезапно умер 21-летний сын тернопольского священника: парень даже не болел

Автор: Анна Шиканова

В Египте скончался 21-летний украинец Антон Зинкевич, сын известного тернопольского настоятеля из Свято-Троицкого духовного центра имени Данилы Галицкого Украинской православной церкви.

Детали смерти молодого украинца рассказали в издании "Галас".

Антон Зинкевич отправился в Египет вместе с друзьями в отпуск. Ранее он ничем не болел и что произошло в Египте – неизвестно. Как сообщили его друзья, вечером Антон лег спать и утром не проснулся. Утром друзья обнаружили его мертвым. Что стало причиной смерти – пока неизвестно. На данный момент решается вопрос о транспортировке тела Антона Зинкевича в Украину.

Молодой человек проходил обучение в Тернопольском национальном педагогическом университете имени Владимира Гнатюка. В учебном заведении шокированы смертью молодого парня и высказали соболезнование родным.

"Администрация, весь коллектив ТНПУ, преподаватели и студенты исторического факультета выражают свои искренние соболезнования и глубокую скорбь по поводу преждевременной смерти нашего воспитанника, студента-второкурсника, надежного друга, хорошего и светлого человека Антона Анатольевича Зинкевича. Антон Зинкевич был хорошим, позитивным, хорошим человеком, всегда приходил на помощь, поддерживал в сложной ситуации и, несмотря ни на что, шел к своей цели, был креативным, жизнерадостным, настойчивым, мечтал получить профессию историка. Светлая и вечная память. Соболезнования родным, друзьям и близким", - сообщили в администрации университета.

Отец Антона Анатолий Зинкевич был настоятелем тернопольского Свято-Троицкого духовного центра имени Данилы Галицкого Украинской православной церкви. Его знали и любили в Тернополе. Сердце отца Анатолия перестало биться 13 февраля 2019 года, а теперь в мир иной ушел и его 21-летний сын.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер известный потомственный целитель из Украины.

А также рассказывали о том, что священник рассказал, как отпустил грехи маньяку Оноприенко и не сдал его органам.

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