В Египте умер известный украинский волонтер, которого спасали всем миром

Юрий Юрасюк умер в госпитале Шарм-эль-Шейха 19 марта. Все это время посольство оказывало помощь украинцу и его семье.

Что сообщили в посольстве

"Посольство с момента поступления информации о госпитализации Юрия Юрасюка в больницу поддерживало постоянный контакт с женой умершего Ольгой Юрасюк и страховой компанией, которая его обслуживала. На данный момент Посольство оказывает содействие в репатриации гроба с телом Ю. Юрасюка в Украину", - сообщили в посольстве.

Также сообщается, что в Шарм-эль-Шейх прибыл консул Украины, который встретился с женой погибшего и оказал ей всякую поддержку, в том числе и адвокатскую, которая в Египте очень дорогая.

"Трагическая смерть Ю. Юрасюка имела большой резонанс среди руководства Египта. 20 марта по моему поручению в Шарм-эль-Шейх прибыл консул Украины. В тот же день по поручению египетского министра туризма в Посольство звонили многочисленные египетские высокопоставленные чиновники со словами сочувствия. 21 марта я лично разговаривал с О. Юрасюк, она находится вместе с сестрой и другими родными в Египте. Египетская сторона взяла на себя все расходы по их пребыванию в Египте, и консул проводит работу с местными туроператорами по поводу оказания материальной помощи семье погибшего", - сообщил посол.

Что известно про Юрия Юрасюка

Юрасюк – известный фронтовой волонтер и детский стоматолог из Ирпеня. Он бесплатно лечил зубки детям семей погибших на востоке Украины. Несколько лет он был волонтером ОФ "Бучанська Варта". Все годы войны на востоке Украины он неутомимо помогал украинской армии.

Украинский волонтер Юрий Юрасюк умер в Египте

Что произошло с Юрием Юрасюком в Египте

Юрий Юрасюк поехал вместе с женой Ольгой и двумя дочками в Египет на отдых в начале марта. На третий день ему стало плохо – начался сильный кашель, проблемы с дыханием. Его госпитализировали и поставили диагноз – пневмония. А 9 марта Юрасюка пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Анализы показали, что у волонтера коронавирус. Его семью и друзей изолировать не стали, так как у них тест не подтвердил наличие COVID-19. Друзья и туроператор помогли организовать возвращение домой здоровых членов семьи. Потом Ольга Юрасюк вернулась в Египет и поселилась рядом с госпиталем. Ей не разрешали видеться с ним, ни даже общаться по телефону. Врачи говорили, что Юрий очень слаб и ему нужно беречь силы.

Что делать, если заболели за границей

Помощью гражданам за границей занимаются консулы. К ним следует обращаться в первую очередь в случае непредвиденных ситуаций за границей.

Перед любой поездкой за границу в МИД советуют заранее записать номера телефонов консульской службы в стране, где вы находитесь: список номеров всегда доступен на сайте МИД.

Кроме того, непосредственно на месте можно обратиться на официальную страницу службы: отправить сообщение в мессенджер и попросить о помощи.

Различные полезные советы украинские консулы публикуют с хештегом #КонсулПоруч и #КонсулДопомагає в Facebook.

В случае, если турист заболел на отдыхе, расходы за оказание медицинской помощи предоставляет исключительно страховая компания, с которой человек заключил договор перед поездкой. Туристу стоит знать о том, что законодательство Украины не предусматривает возмещение за счет государства.

Если страховки нет, все чеки человек должен оплачивать самостоятельно. Если есть подозрение, что заболели COVID-19, необходимо обратиться в службу поддержки туроператора.

Случаи, которые покрывает страховая компания, зависят от вида полиса. Например, базовая страховка включает лечение коронавируса при наличии симптомов, амбулаторное или стационарное лечение в течение 14 дней.

Кроме обращения к своему туроператору и страховой компании, необходимо также поставить в известность посольство или консульство Украины. В случае необходимости дипломат поможет во взаимодействии со страховой.