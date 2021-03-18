Неделю на аппарате ИВЛ: в Египте борются за жизнь известного украинского волонтера

На популярном египетском курорте известный украинский волонтер Юрий Юрасюк оказался в тяжелом состоянии в больнице. Его подключили к аппарату ИВЛ в госпитале Шарм-эль-Шейха. Рядом с госпиталем поселилась жена, но видеть мужа или узнать подробности о его состоянии ей не удается уже много дней.

Состояние - стабильно тяжелое

Юрасюк – известный фронтовой волонтер и детский стоматолог из города Ирпень рядом с Киевом. Его друзья объявили сбор средств в Facebook для дальнейшего лечения и поддержки его семьи. В постах пишут, что вместе с женой Ольгой он отдыхал в Египте. Там украинец заболел пневмонией, а тест подтвердил COVID.

"С нашим другом волонтером случилась беда. Сейчас он в госпитале в Египте под аппаратом ИВЛ. Состояние – стабильно тяжелое", - сообщают знакомые Юрия.

Как рассказал РБК-Украина Анатолий Кушнирчук, который дружит с волонтером много лет, семья прилетела на недельный отдых в первых числах марта. Отдыхали всей семьей с двумя дочерями в отеле Шарм-эль-Шейха.

"На третий или четвертый день Юрию стало плохо, начал кашлять, задыхаться. Очень резко началась болезнь. Тест подтвердил COVID. 5 марта обратился к врачу, и его забрали в больницу. А уже числа 9-го подключили к аппарату ИВЛ", - рассказал друг заболевшего туриста.

Врачи не разрешают общаться с женой

По словам товарища, у жены и дочерей коронавирус не подтвердился, поэтому на самоизоляцию их не отправляли. Друзья и туроператор помогли организовать возвращение здоровых членов семьи в Украину. Потом Ольга Юрасюк вернулась в Шарм-эль-Шейх и поселилась в отеле рядом с госпиталем, где лечат ее мужа.

Он отметил, что ни видеться, ни общаться по телефону супругам не разрешают, хотя Юрий в сознании. Объясняют это тем, что ему нужно беречь силы.

Также Ольге не удавалось получить детальную информацию о здоровье мужа – об уровне поражения легких, сатурации, температуре.

"Мы подключили и посольство Украины в Каире, я как офицер ООН по правам человека также запросил помощь у этой организации. Сегодня их представители должны приехать к Юрию в больницу, чтобы получить информацию о его состоянии", - сообщил Анатолий Кушнирчук.

По его информации, Юрия лечат в Sharm International Hospital. Лечение оплачивает страховая компания. Дипломаты остаются с семьей на связи и оказывают помощь.

"Мы готовы после выписки организовать возвращение Юрия с кислородным концентратором. Сейчас собираем средства на случай длительного лечения и для будущей реабилитации", - отметил капеллан.

Всех неравнодушных украинцев просят помочь волонтеру. Номер карты ПриватБанка: 5168757327659993 (Юрасюк Юрий Анатольевич).

Что делать, если заболели за границей

Помощью гражданам за границей занимаются консулы. К ним следует обращаться в первую очередь в случае непредвиденных ситуаций за границей.

Перед любой поездкой за границу в МИД советуют заранее записать номера телефонов консульской службы в стране, где вы находитесь: список номеров всегда доступен на сайте МИД.

Кроме того, непосредственно на месте можно обратиться на официальную страницу службы: отправить сообщение в мессенджер и попросить о помощи.

Различные полезные советы украинские консулы публикуют с хештегом #КонсулПоруч и #КонсулДопомагає в Facebook.

В случае, если турист заболел на отдыхе, расходы за оказание медицинской помощи предоставляет исключительно страховая компания, с которой человек заключил договор перед поездкой. Туристу стоит знать о том, что законодательство Украины не предусматривает возмещение за счет государства.

Если страховки нет, все чеки человек должен оплачивать самостоятельно. Если есть подозрение, что заболели COVID-19, необходимо обратиться в службу поддержки туроператора.

Случаи, которые покрывает страховая компания, зависят от вида полиса. Например, базовая страховка включает лечение коронавируса при наличии симптомов, амбулаторное или стационарное лечение в течение 14 дней.

Кроме обращения к своему туроператору и страховой компании, необходимо также поставить в известность посольство или консульство Украины. В случае необходимости дипломат поможет во взаимодействии со страховой.

К слову, египетские власти ранее заявляли о высоком уровне безопасности туристов во время пандемии. Например, еще в декабре чиновники отчитывались, что среди отдыхающих в 2020 году не было ни одного случая COVID. По последним данным украинского Минздрава, заболеваемость коронавирусом в Египте составляет 8,4 человек на 100 тысяч населения, в то время как в Украине – 239,6.