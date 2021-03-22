В Єгипті помер відомий український волонтер, якого рятували всім світом

Юрій Юрасюк помер у госпіталі Шарм-ель-Шейха 19 березня. Весь цей час посольство надавало допомогу українцю і його родині.

Що повідомили в посольстві

"Посольство з моменту надходження інформації про госпіталізацію Юрія Юрасюка в лікарню підтримувало постійний контакт з дружиною померлого Ольгою Юрасюк і страховою компанією, яка його обслуговувала. На цей момент Посольство надає сприяння у репатріації труни з тілом Ю. Юрасюка в Україну", - повідомили в посольстві.

Також повідомляється, що в Шарм-ель-Шейх прибув консул України, який зустрівся з дружиною загиблого і надав їй усіляку підтримку, у тому числі з адвокатську, яка в Єгипті дуже дорога.

"Трагічна смерть Ю. Юрасюка мала великий резонанс серед керівництва Єгипту. 20 березня за моїм дорученням в Шарм-ель-Шейх прибув консул України. У той же день за дорученням єгипетського міністра туризму в Посольство дзвонили численні єгипетські високопосадовці зі словами співчуття. 21 березня я особисто розмовляв з О. Юрасюк, вона знаходиться разом з сестрою та іншими рідними в Єгипті. Єгипетська сторона взяла на себе всі витрати по їх перебування в Єгипті, і консул проводить роботу з місцевими туроператорами з приводу надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого", - повідомив посол.

Що відомо про Юрія Юрасюка

Юрасюк – відомий фронтовий волонтер і дитячий стоматолог з Ірпеня. Він безплатно лікував зубки дітям сімей загиблих на сході України. Кілька років він був волонтером ГФ "Бучанська Варта". Всі роки війни на сході України він невтомно допомагав українській армії.

Український волонтер Юрій Юрасюк помер у Єгипті

Що сталося з Юрієм Юрасюком в Єгипті

Юрій Юрасюк поїхав разом з дружиною Ольгою і двома дочками в Єгипет на відпочинок на початку березня. На третій день йому стало погано – почався сильний кашель, проблеми з диханням. Його госпіталізували та поставили діагноз – пневмонія. А 9 березня Юрасюка довелося під'єднати до апарату ШВЛ.

Аналізи показали, що у волонтера коронавірус. Його сім'ю і друзів ізолювати не стали, через те, що у них тест не підтвердив наявність COVID-19. Друзі та туроператор допомогли організувати повернення додому здорових членів сім'ї. Потім Ольга Юрасюк повернулася в Єгипет і оселилася поруч з госпіталем. Їй не дозволяли бачитися з ним, ні навіть спілкуватися телефоном. Лікарі говорили, що Юрій дуже слабкий і йому потрібно берегти сили.

Що робити, якщо захворіли за кордоном

Допомогою громадянам за кордоном займаються консули. До них слід звертатися в першу чергу в разі непередбачених ситуацій за кордоном.

Перед будь-якою поїздкою за кордон у МЗС радять заздалегідь записати номери телефонів консульської служби в країні, де ви перебуваєте: список номерів завжди доступний на сайті МЗС.

Крім того, безпосередньо на місці можна звернутися на офіційну сторінку служби: відправити повідомлення в месенджер і попросити про допомогу.

Різні корисні поради українські консули публікують з хештегом #КонсулПоруч і #КонсулДопомагає в Facebook.

У випадку, якщо турист захворів на відпочинку, витрати за надання медичної допомоги надає виключно страхова компанія, з якою людина уклала договір перед поїздкою. Туристу варто знати про те, що законодавство України не передбачає відшкодування коштом держави.

Якщо страховки немає, всі чеки людина повинна оплачувати самостійно. Якщо є підозра, що захворіли COVID-19, необхідно звернутися в службу підтримки туроператора.

Випадки, які покриває страхова компанія, залежать від виду полісу. Наприклад, базова страховка включає лікування коронавірусу при наявності симптомів, амбулаторне або стаціонарне лікування протягом 14 днів.

Крім звернення до свого туроператора і страхової компанії, необхідно також повідомити посольство або консульство України. У разі необхідності дипломат допоможе у взаємодії зі страховою.