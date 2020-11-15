В Египте обнаружили сокровищницу из более 100 саркофагов

В Египте обнаружили древнее захоронение из более чем 100 неповрежденных саркофагов. Их возраст составляет более 2,5 тысячи лет и это является крупнейшей подобная находкой в этом году.

Запечатанные деревянные саркофаги принадлежали высшим должностным лицам позднего периода и периода Птолемея в Древнем Египте. Об этом сообщает ScienceAlert.

Их нашли в трех могильных валах на глубине 12 метров в большом некрополе Саккара, который находится к югу от Каира.

Археологи вскрыли один саркофаг и нашли в нем мумию. Она была завернута в погребальную пелену, а также украшена яркими иероглифами.

В Египте археологи нашли более 100 саркофагов (видео: YouTube)

Саккара, где находится более десятка пирамид, древних монастырей и мест захоронения животных, представляет собой большой некрополь древней египетской столицы Мемфис, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Последняя находка была сделана чуть более чем через месяц после того, как археологи в этом районе обнаружили 59 других хорошо сохранившихся и запечатанных деревянных саркофагов, также возрастом более 2,5 тысячи лет.

Также были обнаружены более 40 статуй древних божеств и погребальных масок. Еще две деревянные статуи были найдены в гробнице, принадлежащей древнему судье 6-й династии.

Напомним, ученые нашли красивейшие артефакты на телах древних египетских мумий.

Ранее археологи обнаружили череп предка человека, которому более 2 миллионов лет. Paranthropus robustus сосуществовал вместе с ранними предками человека Homo erectus, как "двоюродный вид". У Paranthropus robustus были большие зубы и маленький мозг.