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У Єгипті виявили скарбницю з понад 100 саркофагів

Автор: Роман Мирончук

В Єгипті археологи виявили стародавню скарбницю

У Єгипті виявили давнє поховання з більш ніж 100 непошкоджених саркофагів. Їх вік становить понад 2,5 тисячі років і це є найбільша подібна знахідкою в цьому році.

Запечатані дерев'яні саркофаги належали вищим посадовим особам пізнього періоду та періоду Птолемея в Стародавньому Єгипті. Про це повідомляє ScienceAlert.

Їх знайшли в трьох могильних валах на глибині 12 метрів у великому некрополі Саккара, який знаходиться на південь від Каїра.

Археологи розкрили один саркофаг і знайшли у нього мумію. Вона була загорнута в похоронну пелену, а також прикрашена яскравими ієрогліфами.

У Єгипті археологи знайшли понад 100 саркофагів (відео: YouTube)

Саккара, де знаходиться більше десятка пірамід, древніх монастирів і місць захоронення тварин, являє собою великий некрополь стародавньої єгипетської столиці Мемфіс, внесеної до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Остання знахідка була зроблена трохи більше ніж через місяць після того, як археологи в цьому районі виявили 59 інших добре збережених і запечатаних дерев'яних саркофагів, також віком понад 2,5 тисячі років.

Також було виявлено понад 40 древніх статуй божеств і похоронних масок. Ще дві дерев'яні статуї були знайдені в гробниці, що належить древньому судді 6-ї династії.

Нагадаємо, вчені знайшли красиві артефакти на тілах древніх єгипетських мумій.

Раніше археологи виявили череп предка людини, якому понад 2 мільйонів років. Paranthropus robustus співіснував разом з ранніми предками людини Homo erectus, як "двоюрідний вид". У Paranthropus robustus були великі зуби і маленький мозок.

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