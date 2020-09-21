В Єгипті знайшли 14 непошкоджених 2500-літніх саркофагів: яскраві фото

У Єгипті виявили саркофаги в ідеальному стані (колаж: РБК-Україна)

У Єгипті виявили унікальні саркофаги, які збереглися до наших днів

У Єгипті виявили 14 саркофагів, які були поховані 2500 років тому. Унікальну знахідку виявили під час археологічних розкопок в некрополі Саккара на південь від Каїра.

Цікаво, що на новознайдене поховання не перше в цьому місці. На початку вересня тут виявили 13 саркофагів, пише Sciencealert.

На фото видно, що дерев'яні саркофаги відмінно збереглися. На трунах нанесені ієрогліфи, а також витончені і складні малюнки з лініями бордового і синього кольору.

В Єгипті знайшли унікальні поховання (фото: sciencealert.com)

Вчені вже заявили, що готові до проведення подальших розкопок в цьому місці. Вони сподіваються знайти тут ще один скарб і майже впевнені, що дві останні знахідки - лише початок.

Великий некрополь Саккара розташований приблизно в 16 км на південь від знаменитих пірамід Гізи. Він є частиною стародавнього міста Мемфіса, внесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і тут розташована відома ступінчаста піраміда Джосера.

У Єгипті виявили 14 саркофагів, яким 2500 років (фото: sciencealert.com)

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