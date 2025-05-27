Єфросиніна вперше за довгий час показалася з двома дітьми: сімейні фото на фоні Ейфелевої вежі

Днями телеведуча відсвяткувала свій день народження в колі найближчих - 10-річного сина Олександра та 21-річної доньки Нани.

"Свій новий рік я зустріла саме так, як мріяла", - підписала вона серію фото з дітьми.

На знімках Єфросиніна позує в довгій сукні коричневого кольору від українського бренду Di Stavnitser і чорних босоніжках на високих підборах. Свій образ вона доповнила легким макіяжем і волоссям, зібраним у хвіст.

Маша Єфросиніна в Парижі (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На одному з фото можна побачити її дітей. Телеведуча тримає за одну руку сина, а за другу - доньку. Щоправда, цей знімок зроблено зі спини, вочевидь через те, що Нана не любить публічності.

Маша Єфросиніна з дітьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На інших фото вона позує із сином Олександром на тлі Ейфелевої вежі.

Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відреагували в мережі

Фоловери Єфросиніної тут же почали коментувати стильну фотосесію:

"Божевільна жінка, продовжуй сяяти та жити тим життям, яке наповнює і робить тебе тобою"

"Щоб не було, не можна відмовлятися від мрій. Як добре, що ще одна здійснилася"

"Шикарні фото"

"Розкішна жінка"

"Які класні фото, особливо з сином, на тлі вежі".

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, телеведуча понад 20 років одружена з Тимуром Хромаєвим. Після початку повномасштабного вторгнення він став на захист України.

Старша донька подружжя Нана живе і навчається за кордоном, проте часто приїжджає в Україну. У лютому дівчині виповнився 21 рік. Вона пояснювала, що не дозволяє своїй мамі "постити" фото з нею, бо не хоче, щоб на неї дивилися на вулицях і обговорювали.

Дочка Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)