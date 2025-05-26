Віктор Павлік замилував архівним фото із сестрою: як виглядав співак у дитинстві

Український співак Віктор Павлік показав у мережі своє рідкісне архівне фото, на якому позував ще дитиною.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Зробив він це на честь дня народження своєї сестри Людмили.

"Людочка, рідна моя! З днем народження тебе! Ти не просто сестра, ти - моя підтримка, порадниця і рідна душа. Спасибі за твою доброту, терпіння, турботу і щирість", - зворушливо написав Павлік у мережі.

Також він побажав їй усього найкращого. Співак зазначив, що сьогодні у сестри ювілей.

"Нехай у твоєму житті завжди буде місце для тепла, радості, любові та гармонії. Нехай доля дарує тільки хороших людей і приємні несподіванки. Ти заслуговуєш на все найкраще - і навіть більше. Я тебе дуже люблю і міцно обіймаю!" - зазначив Павлік.

На архівному знімку співака складно впізнати - судячи з усього, йому близько одного рочку. Старша сестра ніжно тримає його на руках.

Фоловери артиста одразу ж почали коментувати його нову публікацію, приєднуючись до привітань.

Як виглядав Віктор Павлік у дитинстві (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Нагадаємо, Віктор Павлік - український співак, народний артист України (2016).

Зараз він одружений вчетверте з Катериною Репяховою, яка молодша за нього на 28 років. Пара разом виховує сина Михайла, якому в червні виповниться 4 роки.

Павлік із дружиною - батьки не "нормотипової" дитини. Коли малюкові було 2 роки, вони почали помічати, що він поводиться не так, як інші діти. Згодом стало зрозуміло, що у Михайла затримка мовлення і так званий синдром "незграбної дитини", оскільки хлопчик часто падає.

Репяхова у своєму блозі ділиться всіма етапами корекційної роботи з дитиною: він ходить до дитячого садка, на плавання, іпотерапію, займається нейрокорекцією, а також із педагогом-дефектологом.

У Віктора Павліка також є двоє дітей від попередніх шлюбів: син Олександр (41 рік) і дочка Христина (39 років). Третій син артиста Павло помер від раку 2020 року.

Павлік із Репяховою та сином (фото: instagram.com/repyahovakate)