Єфросиніна показала, яку нагороду отримав її чоловік-військовий: "Пишаюся"

Яку нагороду отримав Хромаєв

Ведуча сфотографувала нагороду - її обранець отримав Срібний хрест. Виявилося, що Хромаєв вже має звання старшого лейтенанта.

При цьому Єфросиніна щемливо звернулася до чоловіка. Вона написала, що сильно ним пишається.

"Своїми діями ти даєш мені віру, що ми встоїмо. Даєш впевненість, що, обнуливши одне життя, можна почати нове і досягти там успіху. Пишаюсь неймовірно, коханий", - написала Марія.

Чоловік Єфросиніної отримав нагороду (скріншот)

Що відомо про стосунки Єфросиніної та Хромаєва

30 серпня пара відсвяткувала 21-ту річницю весілля. З цієї нагоди Єфросиніна пригадала знайомство з Хромаєвим та ніжно привітала його з важливою датою.

Єфросиніна та Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Відомо, що подружжя має двох дітей. Донька Нана вже доросла та живе окремо від батьків, а сину Олександру нещодавно виповнилося 10 років. На тлі повномасштабної війни РФ проти України Хромаєв вирішив захищати Батьківщину, а Єфросиніна на якийсь час вивозила дитину за кордон, хоча потім повернула його в столицю.