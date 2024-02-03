Єфросиніна показала фото чоловіка з фронту і похизувалася його досягненнями на службі у ЗСУ

Ведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісною світлиною зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз служить у ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Маша Єфросиніна показала фото чоловіка з фронту

Так, зірка розповіла, що їй вдалося поспілкуватися по відеозв'язку з коханим у той момент, як він на передовій.

За словами ведучої, Тимур ніколи не був фанатом публічності, і на кожне її питання: "Що можна показати з його нового шляху військового", чоловік завжди відповідає: "Нічого не треба. Це війна. Продовжуй надавати сили та впевненості своїй авдиторії, щоб трималися, поки ми робимо свою справу".

Маша Єфросиніна показала чоловіка з фронту (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однак цього разу Марія не втрималася і похизувалася його досягненнями на службі у ЗСУ.

"Я ним пишаюся: Тимура вже вдруге запросили до військових НАТО для обміну нашим досвідом та обговорення тих технологій, з яким він та його побратими розробили та працюють, показуючи дивовижні результати у знищенні ворожих цілей", - гордо повідомила Єфросиніна.

Зазначимо, що Хромаєв вирішив стати добровольцем після початку повномасштабної війни України з РФ.

Увесь цей час чоловік служить, і лише зрідка він бачиться з дружиною та дітьми.