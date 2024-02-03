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Ефросинина показала фото мужа с фронта и похвасталась его достижениями на службе в ВСУ

Суббота 03 февраля 2024 17:28
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Ефросинина показала фото мужа с фронта и похвасталась его достижениями на службе в ВСУ Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущая Маша Ефросинина поделилась редкой фотографией со своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Маша Ефросинина показала фото мужа с фронта

Так, звезда рассказала, что ей удалось пообщаться по видеосвязи с любимым в тот момент, как он на передовой.

По словам ведущей, Тимур никогда не был фанатом публичности, и на каждый ее вопрос: "Что можно показать из его нового пути военного", мужчина всегда отвечает: "Ничего не надо. Это война. Продолжай придавать силы и уверенности своей аудитории, чтобы держались, пока мы делаем свое дело".

Ефросинина показала фото мужа с фронта и похвасталась его достижениями на службе в ВСУ

Маша Ефросинина показала мужа с фронта (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однако на этот раз Мария не удержалась и похвасталась его достижениями на службе в ВСУ.

"Я им горжусь: Тимура уже второй раз пригласили в военные НАТО для обмена нашим опытом и обсуждения тех технологий, с которым он и его собратья разработали и работают, показывая удивительные результаты в уничтожении вражеских целей", - гордо сообщила Ефросинина.

Отметим, что Хромаев решил стать добровольцем после начала полномасштабной войны Украины с РФ.

Все это время мужчина служит, и лишь изредка он видится с женой и детьми.

Напомним, ранее жена Мирошниченко назвала неизвестные факты о названном сыне.

Также мы рассказывали, что пророссийский актер был лишен роли в сериале "Белый лотос".

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