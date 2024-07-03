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Єфросиніна назвала причину кризи в стосунках з коханим чоловіком

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Зелінська

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна зізналась, що початок кризи у стосунках з чоловіком стався після її панічної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на подкаст "Квиток на Марс".

Спілкуючись із гостем програми, Тимуром Мірошниченко, ведуча згадала історію після котрої в них з чоловіком стався перелам у стосунках. Маша розповідає, що тоді вона потрапила в аварію, їдучи за кермом. Через стресовість і високу спеку у зірки вперше сталася панічна атака. 

Ведуча додає, що тоді вона змогла зʼїхати з дороги, "носом" набрати швидку і написати подрузі аби та викликала евакуатор жінці. Попри це, Маша підкреслює, що в неї навіть не виникло думки зателефонувати чоловікові. 

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Знаменитість каже, що вона розповіла коханому про ситуацію, наголошуючи на тому, що Маша змогла сама впоратись з негараздами, не потурбувавши свого обранця. 

"Я тобі зараз сиджу і розказую, яка я крута. Схопи мене, обійми, скажи: "Блін, масічек, ти дивовижна!". Він сказав: "Я тобі не потрібен. Я думаю що нам треба розійтися". Якщо в тебе були моменти, коли ти не очікував такої реакції від коханої людини… Не можу сказати що в нас були тоді вже ідеальні стосунки, але і не такі, щоб прям розлучатися… Це був і удар одночасно і привід передивитися все в принципі про себе",- поділилась Єфросиніна. 

 Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Марія каже, що вони з чоловіком пройшли серйозну кризу у стосунках, але згодом вони переросли в  “оновлений союз”. Ведуча каже, що відтоді почала набагато частіше телефонувати коханому і вона зрозуміла, що їй так легше. 

"Ну я ж така не одна, багато жінок… Жінки дійсно це роблять не, тому що вони не довіряють своїм чоловікам або вважають їх заслабкими. Жінки сьогодні так поводяться через те, що вони і відчувають свою спроможність і не хочуть чомусь чоловіків перевантажувати своїми проблемами", - пояснила ведуча. 

 

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