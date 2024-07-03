Ефросинина назвала причину кризиса в отношениях с любимым мужем

Общаясь с гостем программы, Тимуром Мирошниченко, ведущая вспомнила историю, после которой у них с мужем произошел перелом в отношениях. Маша рассказывает, что тогда она попала в аварию, едя за рулем. Из-за стрессовости и высокой жары у звезды впервые произошла паническая атака.

Ведущая добавляет, что тогда она смогла съехать с дороги, "носом" набрать скорую и написать подруге, чтобы та вызвала эвакуатор женщине. Несмотря на это, Маша подчеркивает, что у нее даже не возникло мнения позвонить мужчине.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Знаменитость говорит, что она рассказала любимому о ситуации, отмечая, что Маша смогла сама справиться с проблемами, не побеспокоив своего избранника.

"Я тебе сейчас сижу и рассказываю, какая я крутая. Схвати меня, обними, скажи: "Блин, масичек, ты удивительная!". Он сказал: "Я тебе не нужен. Я думаю что нам нужно разойтись". Если у тебя были моменты, когда ты не ожидал такой реакции от любимого человека… Не могу сказать, что у нас были тогда уже идеальные отношения, но и не такие, чтобы прям разводиться… Это был и удар одновременно и повод пересмотреть все в принципе о себе ",- поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужчиной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Мария говорит, что они с мужем прошли серьезный кризис в отношениях, но впоследствии они переросли в "обновленный союз". Ведущая говорит, что с тех пор стала гораздо чаще звонить по телефону любимому и она поняла, что ей так легче.

"Ну я же такая не одна, многие женщины… Женщины действительно это делают не, потому что они не доверяют своим мужчинам или считают их слабыми. Женщины сегодня так ведут себя из-за того, что они и чувствуют свою состоятельность и не хотят почему-то мужчин перегружать своими проблемами", - пояснила ведущая.