Єфросиніна у День гідності та свободи поділилася архівним фото: як вона виглядала 11 років тому

"Це фото я опублікувала у Фейсбуці 1 грудня 2013 року і підписала "Народ співає українські пісні, танцює, жваво розмовляє! Все мирно і натхненно!" - згадала вона.

Також Єфросиніна зазначила, що на той момент вже була вагітна другою дитиною, але ще не знала про це.

"І я тут виглядаю саме так: мирно і натхненно - мені добре серед усіх тих людей. Я вже вагітна Сашком, але ще не знаю цього. І, звичайно, я навіть уявити собі не можу, якими для нас, українців, будуть наступні 11 років", - поділилася телеведуча.

Вона наголосила, що сьогодні Україна продовжує свою боротьбу за свободу.

"Сьогодні ми відзначаємо День гідності та свободи, щоб не забувати одне з головних гасел Майдану 2013-2014 років - "Наша релігія - це свобода!". І добре зафіксувати собі в голові, що свобода - найбільша цінність, тому що ми ж бачимо, якою неймовірно високою ціною ми її здобуваємо", - зазначила телезірка.

"Вітаю всіх з цим днем! Днем, який назавжди змінив хід нашої історії", - підсумувала вона.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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Фоловери Маші Єфросиніної зазначили, що ведуча практично не змінилася з того часу, а інші також поділилися своїми думками про той день:

"Ви така ж гарна, як і були, не змінилися зовсім. Ну хіба що ще краще стали"

"Згадую ці дні. Скільки спогадів. І начебто давно це було. Але це відчуття піднесення, відчуття, що ми маємо майбутнє, таке цінне і досі залишається".

Зазначимо, що День гідності та свободи - державне свято України.

Встановлено у 2014 році, відзначається 21 листопада, у річницю початку "Помаранчевої революції" (2004) та "Революції гідності" (2013-2014).

Є свого роду наступником державного свята "День свободи", який відзначався у річницю "Помаранчевої революції" у 2005-2010 роках і був скасований указом президента Віктора Януковича, який потім втік.