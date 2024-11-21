Ефросинина в День достоинства и свободы поделилась архивным фото: как она выглядела 11 лет назад

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина в День достоинства и свободы поделилась воспоминаниями и показала, как она выглядела в 2013 году.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.
"Это фото я опубликовала в Фейсбуке 1 декабря 2013 и подписала "Народ поет украинские песни, танцует, разговаривает! Все мирно и воодушевленно!" - вспомнила она.
Также Ефросинина отметила, что на тот момент уже была беременна вторым ребенком, но еще не знала об этом.
"И я здесь выгляжу именно так: мирно и воодушевленно - мне хорошо среди всех тех людей. Я уже беременна Сашей, но еще не знаю этого. И, конечно, я даже представить себе не могу, какими для нас, украинцев, будут следующие 11 лет", - поделилась телеведущая.
Она подчеркнула, что сегодня Украина продолжает свою борьбу за свободу.
"Сегодня мы отмечаем День достоинства и свободы, чтобы не забывать один из главных лозунгов Майдана 2013-2014 годов - "Наша религия - это свобода!". И хорошо зафиксировать себе в голове, что свобода - наибольшая ценность, потому что, мы же видим, какой невероятно высокой ценой мы ее приобретаем", - отметила телезвезда.
"Поздравляю всех с этим днем! Днем, навсегда изменившим ход нашей истории", - подытожила она.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры Маши Ефросининой отметили, что ведущая практически не изменилась с того времени, а другие также поделились своими мыслями о том дне:
Отметим, что День достоинства и свободы - государственный праздник Украины.
Установлен в 2014 году, отмечается 21 ноября, в годовщину начала "Оранжевой революции" (2004) и "Революции достоинства" (2013-2014).
Является своего рода преемником государственного праздника "День свободы", который отмечался в годовщину "Оранжевой революции" в 2005-2010 годах и был отменен указом сбежавшего президента Виктора Януковича.