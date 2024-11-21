Ефросинина в День достоинства и свободы поделилась архивным фото: как она выглядела 11 лет назад

"Это фото я опубликовала в Фейсбуке 1 декабря 2013 и подписала "Народ поет украинские песни, танцует, разговаривает! Все мирно и воодушевленно!" - вспомнила она.

Также Ефросинина отметила, что на тот момент уже была беременна вторым ребенком, но еще не знала об этом.

"И я здесь выгляжу именно так: мирно и воодушевленно - мне хорошо среди всех тех людей. Я уже беременна Сашей, но еще не знаю этого. И, конечно, я даже представить себе не могу, какими для нас, украинцев, будут следующие 11 лет", - поделилась телеведущая.

Она подчеркнула, что сегодня Украина продолжает свою борьбу за свободу.

"Сегодня мы отмечаем День достоинства и свободы, чтобы не забывать один из главных лозунгов Майдана 2013-2014 годов - "Наша религия - это свобода!". И хорошо зафиксировать себе в голове, что свобода - наибольшая ценность, потому что, мы же видим, какой невероятно высокой ценой мы ее приобретаем", - отметила телезвезда.

"Поздравляю всех с этим днем! Днем, навсегда изменившим ход нашей истории", - подытожила она.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Маши Ефросининой отметили, что ведущая практически не изменилась с того времени, а другие также поделились своими мыслями о том дне:

"Вы такая же красивая, как и были, не изменились совсем. Ну разве что еще лучше стали"

"Вспоминаю эти дни. Сколько воспоминаний. И как будто давно это было. Но это ощущение возвышения, ощущение, что мы имеем будущее, так ценно и до сих пор остается".

Отметим, что День достоинства и свободы - государственный праздник Украины.

Установлен в 2014 году, отмечается 21 ноября, в годовщину начала "Оранжевой революции" (2004) и "Революции достоинства" (2013-2014).

Является своего рода преемником государственного праздника "День свободы", который отмечался в годовщину "Оранжевой революции" в 2005-2010 годах и был отменен указом сбежавшего президента Виктора Януковича.